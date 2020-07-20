Аэропорт Пулково полностью восстановил пассажиропоток на региональных направлениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Аэропорт Пулково с 1 по 19 июля восстановил пассажиропоток на российских региональных направлениях до уровня аналогичного периода 2019 года, он составил более 400 тыс. пассажиров, сообщила в понедельник пресс-служба управляющей компании авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"С 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта Пулково составил более 400 тыс. пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, российский региональный трафик аэропорта Пулково восстановлен на 100%", - говорится в сообщении.

Наиболее востребованными региональными направлениями из аэропорта Пулково в первой половине июля 2020 года стали Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа и Екатеринбург. Администрация Пулково также продолжает подготовительную работу к восстановлению международного авиасообщения Санкт-Петербурга. Так, в декабре 2020 и марте 2021 венгерская авиакомпания Wizz Air намерена приступить к выполнению полетов из Пулково в итальянские города Бергамо, Болонья, Венеция, Катания и Турин.

Пассажиропоток Пулково по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, по итогам 2020 года планировалось, что число пассажиров, обслуженных авиаузлом, превысит 20 млн. Однако, по скорректированным прогнозам генерального директора ВВСС Леонида Сергеева, показатель сократится вдвое - до 10 млн пассажиров. В состав консорциума "Воздушные ворота Северной столицы", управляющего аэропортом, входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ" и Суверенный фонд Катара.