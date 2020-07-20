Открытие швейного производства под Смоленском перенесли на конец 2020 года из-за пандемии

ТАСС, 20 июля. Новый цех по пошиву одежды на базе Починковской швейной фабрики в Смоленской области, в строительство которого инвестировано около 300 млн рублей, откроется из-за пандемии коронавируса позже намеченных сроков - в конце 2020 года. Об этом в понедельник сообщила директор предприятия Анна Зайцева во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского в Починковский район.

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации данный объект будет сдан позже изначально установленных сроков - к концу года. На данный момент нам осталось выполнить внутренние электромонтажные работы и благоустроить территорию. Ввод в эксплуатацию нового здания позволит создать порядка 100 новых рабочих мест", - приводит пресс-служба администрации региона слова Зайцевой.

По данным инвестиционного портала Смоленской области, изначально открытие нового здания было запланировано на июнь 2020 года.

Соглашение между администрацией области и инвестором - компанией "Техноавиа" - о строительстве цеха пошива одежды было подписано в ноябре 2018 года на IV Смоленском региональном социально-экономическом форуме "Территория развития". Площадь производства составит 5,5 тыс. кв. метров, суммарный объем инвестиций - 300 млн рублей.

Починковская швейная фабрика входит в состав производственной фирмы "Техноавиа", которая является одним из крупнейших в РФ производителей и поставщиков спецодежды и средств индивидуальной защиты. Компания выпускает свыше 5,5 млн швейных изделий и 1,1 млн пар защитной обуви в год. Численность персонала фабрики в Смоленской области - около 600 человек.