Исследование: более трети россиян не станут забирать вклады при снижении ставок в банках

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 36% россиян не планируют забирать деньги со вкладов в случае снижения ставок и сокращения доходности. При этом еще 30% населения готовы в таком случае забрать все средства из банка, говорится в совместном исследовании исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении ТАСС.

В категории тех, кто не планирует забирать деньги в случае снижения ставок, большинство составляют граждане в возрасте от 56 лет. Забрать же все средства из банка готовы, в основном, молодые люди от 21 года до 35 лет.

В случае резкого роста курса иностранных валют, в частности доллара и евро, большинство россиян (68%) ничего не будут делать со своими банковскими сбережениями. Поменять рубли на иностранную валюту готовы 16% опрошенных, еще 6% намерены продать часть долларов и евро.

Опрос был проведен в городах России с населением от 100 тыс. человек среди людей возрасте от 21 года.