Правительство утвердило правила СПИК 2.0

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства.

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления.

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.