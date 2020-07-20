Дорога в вологодский город-музей Белозерск будет сдана после капремонта на год раньше

ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Дорога из Череповца к городу-музею под открытым небом Белозерску будет капитально отремонтирована в Вологодской области на год раньше срока. Работы, выполняемые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", будут завершены в октябре этого года, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Дорога Череповец - Белозерск, которую мы планировали отремонтировать за три года [в 2019-2021 годах], будет сдана в этом году, в октябре, в полном объеме. Все 130 километров будут отремонтированы, и конечно это позволит туристам, которые приезжают в наш город [Белозерск], музей под открытым небом, приезжать сюда по хорошей дороге. Жители четырех районов - Череповецкого, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского - почувствуют изменения. Это дорога в будущее. Мы сделаем все, чтобы она прослужила долгие-долгие годы всем, кто проживает и приезжает в наш любимый город Белозерск", - сообщил губернатор в видеозаписи, которую выложил на своей странице "Вконтакте".

По данным пресс-службы руководителя региона, решение о ремонте трассы было принято в 2018 году после просьб жителей на градостроительном совете в Белозерском районе. Ремонтные работы на 94-м км дороги от Белозерска до примыкания к федеральной трассе А-114 были разбиты на три года. В рамках нацпроекта в 2019 году дорожники привели в порядок почти 18 км, еще 34 км были запланированы на этот год, оставшиеся 42 км - на 2021-й.

"Дорога была в неудовлетворительном состоянии, вызывала много критики. По ней идет большой поток транспорта, очень много туристов приезжает в Белозерск. Мы начали ремонт дороги, работы капиталоемкие, поэтому приняли решение разбить их на три этапа с завершением в 2021 году. Но на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом я попросил дополнительные средства на то, чтобы закончить этот объект уже в этом году. Сегодня я поставил задачу закончить работу к октябрю 2020 года, и эта дорога от Череповца до Белозерска - порядка 130 километров - должна быть в идеальном состоянии", - привела пресс-служба слова губернатора.

На данный момент отремонтировано более 33 км дороги, работы в Череповецком районе близятся к завершению, в Белозерском районе рабочие приступили к фрезерованию старого покрытия, пройдено 9,5 км. Подрядчики заверили, что справятся в срок. Качество работ контролируется подрядчиком и казенным учреждением "Управление автомобильных дорог", сотрудники специализированной лаборатории берут пробы асфальта на всех стадиях работ. Внешний контроль проводит Упрдор "Холмогоры", сообщил заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов.

На ремонт дороги направлено почти 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.