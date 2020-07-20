Кирилла Соколова назначили исполняющим обязанности главного редактора RNS

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кирилл Соколов назначен исполняющим обязанности главного редактора издания RNS (входит в Ramler Group). Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Rambler Group.

"Исполняющим обязанности главного редактора RNS назначен Кирилл Соколов, ранее занимавший пост первого заместителя главного редактора, - сказал собеседник ТАСС. - На этой позиции Кирилл займется управлением редакцией, стратегическим развитием издания и улучшением его контентной составляющей".

По словам Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа Rambler Group, за время работы в RNS Соколов прошел путь от выпускающего редактора до первого заместителя главного редактора, "доказывая свой профессионализм и лидерские качества". "Уверен, что накопленная профессиональная экспертиза позволит Кириллу эффективно внедрять новые решения, способствующие развитию издания и наращиванию аудиторных показателей, но сохраняющие при этом его преемственность и особый стиль", - цитирует пресс-служба Цыпера.

Соколов ранее работал редактором в ИД "Собеседник".

Ранее главный редактор издания RNS Александр Малахов покинул свой пост.