На Кубани в прошлом году было произведено больше всего молока в России

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Наибольший объем молока в России в прошлом году был произведен в Краснодарском крае. Всего на территории региона было произведено более 313 тыс. тонн питьевого молока, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Данные по производству питьевого молока в России представил Центр изучения молочного рынка. Согласно исследованию, в прошлом году именно на Кубани был произведен наибольший объем питьевого молока в стране - 313,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что производством питьевого молока в крае занимается порядка 30 предприятий различной мощности. Предприятия ежегодно модернизируются. Так, за последние пять лет в их обновление было вложено около 7 млрд рублей инвестиций. В 2020 году эта сумма составляет 1,6 млрд рублей.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России.

Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до 27 млн долларов благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".