МФО фиксируют резкий спад обращений за кредитными каникулами

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) в России фиксируют резкий спад обращений за кредитными каникулами, сообщили ТАСС в опрошенных организациях.

"Мы наблюдаем не просто устойчивое, а можно сказать обвальное падение количества заявок на кредитные каникулы от месяца к месяцу. В июне этот показатель снизился в пять раз относительно апреля", - сообщил гендиректор микрофинансовой компании "МигКредит" Олег Гришин.

Он добавил, что только треть обратившихся за реструктуризацией клиентов смогли предоставить подтвердить снижение доходов на 30%. Более того, после разъяснения всех нюансов, связанных с кредитными каникулами, порядка 20% заявителей принимали решение продолжить выплаты по займам.

Количество клиентов, запросивших кредитные каникулы в "МигКредит" за все время пандемии, является незначительным и не оказывает влияния на бизнес компании, подчеркнул Гришин.

"На сегодняшний день мы получили более 3 тыс. обращений за кредитными каникулами и 2,7 тыс. заявлений на реструктуризацию. Последние три недели наблюдаем динамику по значительному их снижению", - говорит операционный директор группы компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") Сергей Весовщук, отмечая, что только единицы клиентов, обратившихся за кредитными каникулами, подтверждают свое право документами.

"Специфика клиентской базы МФО в том, что у достаточно большого количества клиентов заработки не всегда имеют подтверждение. Именно поэтому высок уровень реструктуризации по собственным программам, но и высок уровень одобрения заявок на каникулы (77%) у тех, у кого изначально был подтвержденный доход", - комментриует председатель совета саморегулируемой организации микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие" Эльман Мехтиев.

По оценкам Национального кредитного агентства, в топ крупнейших компаний по объему портфеля входят такие МФО, как "МигКредит", MoneyMan, "Займер", "Деньги сразу" и "Центр финансовой поддержки", при этом концентрация рынка у одной компании не превышает 5%.