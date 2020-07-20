Путин заявил, что Украина больше забирала у Крыма, чтобы поддержать другие регионы

КЕРЧЬ, 20 июля. /ТАСС/. Бывшее украинское руководство признавалось, что вынуждено было во времена нахождения Крыма в составе Украины больше забирать у этого региона, чем вкладывать в него. Об этом в понедельник рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Он согласился, что в Крыму при Украине "все приходило постепенно в упадок", однако подчеркнул, что "это не было целенаправленной работой" украинских властей.

"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до госпереворота 2014 года - прим. ТАСС) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", - пересказал Путин.

Он констатировал, что украинская власть вынуждена была это делать, "не потому что они специально против Крыма работали", а "в силу тяжелой экономической ситуации".