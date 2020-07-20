Аграрии в Удмуртии впервые с 2015 года застраховали посевы

ИЖЕВСК, 20 июля. /ТАСС/. Аграрии Удмуртии впервые за пять лет воспользовались инструментом страхования посевных площадей, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минсельхоза республики.

"Общая застрахованная площадь составила 3,8 тыс. га. В последние пять лет наши хозяйства, несмотря на то, что традиционно работают в зоне рискованного земледелия, ни разу не обращались к этому инструменту - доверие к страховым компаниям восстанавливается медленно", - сказано в сообщении.

В министерстве ТАСС уточнили, что хозяйства, застраховавшие посевы, располагаются в Юкаменском, Малопургинском и Завьяловском районах.

Как сообщал ранее ТАСС, в Удмуртии с 15 августа до 7 октября 2019 года действовал режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Многие аграрии не смогли выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые. Удмуртия подала заявку на компенсацию ущерба, который составлял более 730 млн рублей, из них Минсельхоз России подтвердил 420 млн рублей. При этом по правилам возмещению подлежало не более 50% суммы.

Позднее в республиканском министерстве сообщили, что аграрии не получат выплат в связи с тем, что посевы не были застрахованы, а правительство Удмуртии решило выделять субсидии селянам на возмещение затрат при страховании сельскохозяйственных культур.