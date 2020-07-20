Volkswagen отзывает в России более 2,47 тыс. кроссоверов Tiguan и Skoda Kodiaq

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Skoda и Volkswagen в России - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает 2 472 кроссовера Tiguan и Skoda Kodiaq. Речь идет об автомобилях, произведенных в период с 2019 по 2020 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, подпадающих под программу отзыва, будут проверены дата и время производства шланга топливной магистрали. Если на шланге отсутствует маркировка или в маркировке указаны определенные дата и время производства, будет произведена замена шланга, указали в Росстандарте.