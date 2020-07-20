Власти Петербурга заявили, что проекты с участием ФРП привлекут в город более 8 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Промышленные проекты, выполняемые в Санкт-Петербурге с участием заемных средств городского Фонда развития промышленности (ФРП), позволят привлечь более 8 млрд рублей частных инвестиций в экономику города и создать свыше 640 новых рабочих мест. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"Реализация проектов, на которые идут средства Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, позволит привлечь в экономику города более 8 млрд рублей частных инвестиций, создать более 640 новых рабочих мест, а также по мере реализации проектов увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней более чем на 5,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет Фонда 20 июля одобрил новый пул займов промышленным компаниям на общую сумму 227,5 млн рублей, увеличив общий объем выделенных заемных средств до 2,4 млрд рублей. В частности, в понедельник одобрено выделение займа в размере 156,6 млн рублей сроком на семь лет АО "Вертекс" на приобретение оборудования для модернизации действующего производства лекарственных средств и выпуск новых наименований продукции. Площадь производственного комплекса организации в Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" составляет 56 тыс. кв. м. "Вертекс" состоит в федеральном и региональном перечнях системообразующих предприятий.

Крупнейший производитель арматурных сеток и каркасов в Северо-Западном федеральном округе ЗАО "СК Ленстройдеталь" получит от ФРП около 71 млн рублей займа сроком на пять лет для модернизации сетко-сварочного оборудования. В конце 2019 года производитель приступил к освоению рынков Москвы и Московской области.