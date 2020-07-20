ПФР за три месяца одобрил 800 заявлений на распоряжение материнским капиталом через банки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) за три месяца одобрил порядка 800 заявлений на распоряжении средствами материнского капитала, поданных через банки. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ПФР.

"Пенсионный фонд за три месяца одобрил более 800 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала, поданных непосредственно через кредитные организации", - сказали в ПФР.

В фонде напомнили, что с этого года семьям стало легче распорядиться средствами материнского капитала на самое востребованное направление программы - оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. С 15 апреля для этого можно сразу обратиться в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно подается заявление о погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо уплате первого взноса средствами материнского семейного капитала (МСК).

"Чтобы это стало возможным, Пенсионный фонд заключил соглашения об информационном обмене более чем с 580 филиалами российских банков по всей стране. Среди кредитных организаций, принимающих заявления по МСК - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, "Открытие", Газпромбанк и другие", - уточнили в ведомстве.

В ПФР добавили, что благодаря достигнутым договоренностям семьи могут обратиться за распоряжением материнского капитала напрямую в банки практически во всех субъектах. К настоящему времени территориальные управления ПФР приняли из банков более тысячи заявлений на распоряжение средствами материнского капитала, 800 из которых средства уже перечислены семьям.