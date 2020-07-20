Строительство мусоросортировочных комплексов начнется в Забайкалье в 2021 году

ЧИТА, 20 июля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Забайкальском крае начнет строительство мусоросортировочных комплексов в 2021 году, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В Петровск-Забайкальском, Шилкинском и Краснокаменском районах Забайкальского края в 2021 году начнется строительство комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов. <…> Строительство комплексов будет осуществляться в непосредственной близости от объектов размещения ТКО, что позволит максимально рационализировать логистику и мусорные потоки", - говорится в сообщении.

Всего в Забайкалье планируется создать семь комплексов по сортировке ТКО, что должно сократить объемы захоронения отходов на 40%.

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Забайкалье входило в число десяти регионов, которые не успевали войти в реформу в 2019 году. В итоге губернатор Александр Осипов отложил внедрение региональной схемы обращения с ТКО на начало 2020 года.