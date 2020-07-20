Изменения для ввода балльной системы в судостроении могут заработать в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Изменения в постановление правительства РФ для ввода балльной системы в судостроении ориентировочно вступят в силу в I квартале 2021 года, заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В настоящее время редакция с изменениями в постановление 719 проходит обсуждение с профильными организациями в сфере судостроения. По предварительным оценкам, изменения начнут функционировать ориентировочно в I квартале 2021 года", - сказал министр.

По его словам, пока эта система обсуждается с профильными организациями.

"В дальнейшем рассматривается такая возможность, чтобы в зависимости от количества набранных баллов по каждому проекту судна будут применяться меры государственной поддержки в виде повышенных субсидий", - отметил Мантуров.

Для того, чтобы судно было признано российским, судостроительному предприятию необходимо набрать определенное количество баллов. "Принцип поэтапной локализации с постепенным повышением требований останется неизменным. Общее количество баллов и критерии локализации будут устанавливаться с учетом текущей конъюнктуры отрасли и количества, используемого в проекте СКО (судового комплектующего оборудования - прим. ТАСС) российского производства", - пояснил глава Минпромторга.

Каждой категории СКО будут присваивать определенное количество баллов пропорционально его стоимости, которые в сумме покажут уровень фактической локализации конкретного проекта судна. "В целом судно будет состоять из полного перечня общесудового комплектующего оборудования и специального оборудования для каждого типа отдельно", - добавил министр.

"Таким образом, переход на балльную систему оценки сделает процедуру [подтверждения соответствия требованиям постановления правительства] более постоянной и предсказуемой, так как перечень СКО практически не будет меняться и ежегодно редактироваться", - резюмировал Мантуров.