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Власти Китая в первом полугодии упростили валютный контроль в провинции Хайнань

Речь идет, в частности, об отмене регистрации каждой операции по внешним долговым обязательствам нефинансовых предприятий Хайнаня

ХАЙКОУ, 20 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань в первом полугодии текущего года начали успешно осуществлять новые меры упрощенного валютного регулирования в рамках создания свободного порта на этом острове. Об этом на брифинге в пресс-канцелярии Госсовета КНР сообщила заместитель начальника Государственного управления по валютному контролю Китая Ван Чуньин.

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Речь идет об отмене регистрации каждой операции по внешним долговым обязательствам нефинансовых предприятий Хайнаня, пилотной программе, разрешающей транснациональные переводы внутренних кредитных активов, и упрощении процедуры регистрации валютных средств при прямых иностранных инвестициях на острове.

По планам властей провинции, в дальнейшем Хайнань будет содействовать валютным поступлениям и платежам при торговле товарами и услугами, продолжит упрощать регулирование транзакций с квалифицированными зарубежными партнерами с ограниченной ответственностью (по программе Qualified Foreign Limited Partner, QFLP), а также реализовывать пилотный проект сотрудничества с квалифицированными домашними партнерами с ограниченной ответственностью (по программе Qualified Domestic Limited Partner, QDLP).

"Мы продолжим испытывать еще больше передовых мер политики открытости в порте свободной торговли Хайнаня, изучать меры для облегчения трансграничного финансирования предприятий, - цитирует Ван Чуньин газета "Хайнань жибао". - В будущем некоторые новые меры будут реализованы здесь впервые".

Содействие свободам инвестиций и потокам финансового капитала на Хайнане - центральные пункты политики правительства Китая в рамках осуществляемого проекта по развитию этого региона. В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система и либерализована финансовая сфера экономики. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.

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