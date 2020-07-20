Власти Китая в первом полугодии упростили валютный контроль в провинции Хайнань

ХАЙКОУ, 20 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань в первом полугодии текущего года начали успешно осуществлять новые меры упрощенного валютного регулирования в рамках создания свободного порта на этом острове. Об этом на брифинге в пресс-канцелярии Госсовета КНР сообщила заместитель начальника Государственного управления по валютному контролю Китая Ван Чуньин.

Речь идет об отмене регистрации каждой операции по внешним долговым обязательствам нефинансовых предприятий Хайнаня, пилотной программе, разрешающей транснациональные переводы внутренних кредитных активов, и упрощении процедуры регистрации валютных средств при прямых иностранных инвестициях на острове.

По планам властей провинции, в дальнейшем Хайнань будет содействовать валютным поступлениям и платежам при торговле товарами и услугами, продолжит упрощать регулирование транзакций с квалифицированными зарубежными партнерами с ограниченной ответственностью (по программе Qualified Foreign Limited Partner, QFLP), а также реализовывать пилотный проект сотрудничества с квалифицированными домашними партнерами с ограниченной ответственностью (по программе Qualified Domestic Limited Partner, QDLP).

"Мы продолжим испытывать еще больше передовых мер политики открытости в порте свободной торговли Хайнаня, изучать меры для облегчения трансграничного финансирования предприятий, - цитирует Ван Чуньин газета "Хайнань жибао". - В будущем некоторые новые меры будут реализованы здесь впервые".

Содействие свободам инвестиций и потокам финансового капитала на Хайнане - центральные пункты политики правительства Китая в рамках осуществляемого проекта по развитию этого региона. В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система и либерализована финансовая сфера экономики. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.