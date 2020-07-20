На Хайнане в первом полугодии освоили иностранных инвестиций на $319 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июля. /ТАСС/. Объем фактически использованных иностранных инвестиций в южной китайской провинции Хайнань за январь - июнь 2020 года составил $319 млн, что почти в два раза превысило прошлогодний показатель. Соответствующие данные провинциального Управления коммерции публикует в понедельник информационный ресурс " Наньхайван ".

За первую половину 2020 года на Хайнане было создано 203 новых предприятия с иностранным капиталом, что на 24,54% больше показателя за аналогичный период 2019 года. В управлении сообщили, что инвестиции в новые предприятия вложили компании из 30 стран и регионов мира. Также с начала этого года местные власти активизировали усилия в направлении привлечения в провинцию иностранного капитала.

Рост объемов иностранных инвестиций на Хайнане наблюдается на фоне реализуемого местными властями проекта по построению в провинции свободного торгового порта. 1 июня правительством КНР была опубликована программа его развития, согласно которой Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны планируют завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.