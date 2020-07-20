Путин подписал закон о весогабаритном контроле транспорта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Минтранса в регулировании порядка весогабаритного контроля транспортных средств. Документ, опубликованный в понедельник на официальном портале правовой информации, направлен на создание в России сети пунктов автоматического измерения веса грузовиков.

Согласно закону, автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств - это расположенный на дороге комплекс оборудования, "обеспечивающий измерение весовых и габаритных параметров транспортного средства в автоматическом режиме". В состав этого комплекса входят специальные технические средства, имеющие функции фото- и видеозаписи.

Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений, при наличии которых допускается движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, относящихся, согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), к грузам повышенной опасности.

Согласно тексту закона, если после проезда через автоматический пункт выявлено превышение допустимых параметров транспортного средства, "на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, отображаются государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения им допустимых весовых и (или) габаритных параметров". "Оборудование, обеспечивающее визуальное информирование водителя, устанавливается на автомобильной дороге по пути следования транспортных средств после автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на расстоянии от этого пункта, обеспечивая возможность восприятия водителем размещаемой на данном оборудовании информации с учетом установленного на участке автомобильной дороги скоростного режима", - говорится в документе.