Путин утвердил ратификацию протокола к соглашению о предоставлении Венесуэле кредита

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о предоставлении Венесуэле российского кредита, который гарантирует своевременное получение Россией долга. Закон опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Протоколом предусматривается изменение ряда условий, связанных с реструктуризацией задолженности Боливарианской Республики перед Российской Федерацией, в том числе выработка механизма, гарантирующего своевременное получение Россией причитающихся средств.

В соответствии с соглашением между Россией и Венесуэлой от 8 декабря 2011 года сумма кредита составляет до $4 млрд. Венесуэльская сторона уплачивает проценты по кредиту по ставке 7,4% годовых.