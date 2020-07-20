Предпроектные работы по западному обходу Гатчины в Ленобласти подготовят до апреля 2021 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Предпроектные работы по строительству автомобильной дороги "Западный обход Гатчины" в Ленинградской области, также известной как Орловский обход, планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Стоимость контракта, заключенного с проектной компанией из Подмосковья, составила 18 млн рублей, следует из данных, опубликованных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная стоимость контракта, выставленного на аукцион комитетом государственного заказа Ленинградской области, составляла 23,4 млн рублей. Компания "Гильдия современных проектов", зарегистрированная в Московской области, по данном Единой информационной системы, предложила лучшую цену и победила в конкурсе.

Ранее, 14 июля региональный комитет государственного заказа определил победителя конкурса на разработку предпроектной документации по строительству автомобильной дороги "Обход Всеволожска", также называемой дублером трассы А-128 Санкт-Петербург - Морье (Дорога жизни). Ее проектирование должна была осуществить фирма АО "Авто-дорсервис" за 23 млн рублей, однако определение подрядчика было приостановлено по требованию управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области, следует из данных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Помимо строительства новых дорог, программы развития дорожно-транспортной сети в Ленинградской области содержат планы по ремонту участков трасс. В 2020 году в Гатчинском, Всеволожском и Волосовском районах Ленинградской области в рамках целевой программы "Ленавтодора" будет произведен выборочный ремонт асфальтового покрытия на семи участках региональных дорог. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в понедельник. Ранее в июле 2020 года завершились ремонтные работы в Тосненском, Ломоносовском, Кировском и Волосовском районах Ленинградской области, также выполнявшиеся по заказу "Ленавтодора".