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Путин ввел запрет на ликвидацию юридических лиц до конца таможенной проверки

Ожидается, что это будет способствовать улучшению администрирования таможенных платежей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на ликвидацию юридических лиц до завершения проведения камеральной таможенной проверки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный закон позволяет отсрочить представление в регистрирующий орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, до момента завершения камеральной таможенной проверки. Ожидается, что это будет способствовать улучшению администрирования таможенных платежей.

Согласно прежним нормам, проведение камеральной таможенной проверки ограничено сроком 90 календарных дней с возможностью однократного продления в ряде случаев на 120 календарных дней.

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