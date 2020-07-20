Путин ввел запрет на ликвидацию юридических лиц до конца таможенной проверки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на ликвидацию юридических лиц до завершения проведения камеральной таможенной проверки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный закон позволяет отсрочить представление в регистрирующий орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, до момента завершения камеральной таможенной проверки. Ожидается, что это будет способствовать улучшению администрирования таможенных платежей.

Согласно прежним нормам, проведение камеральной таможенной проверки ограничено сроком 90 календарных дней с возможностью однократного продления в ряде случаев на 120 календарных дней.