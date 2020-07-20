В Калужской области разрешили работать всем магазинам, закрытым из-за пандемии

ТАСС, 20 июля. Власти Калужской области сняли ограничения на торговую деятельность, введенные ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Также разрешены спортивные мероприятия на улице и в залах без зрителей, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в Telegram-канале .

"Сделали еще один шаг к привычной жизни. С сегодняшнего дня снимаем все ограничения при осуществлении торговой деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что торговые точки должны иметь отдельный вход, в том числе с улицы. Одновременно в магазине могут находиться определенное количество посетителей исходя из расчета не более одного человека на 4 кв. м. Помимо этого с понедельника разрешены спортивные мероприятия на улице, а также в залах без зрителей. Возобновили работу аттракционы и кегельбаны, уточнил Шапша.

Режим повышенной готовности и масочный режим продлены в Калужской области до 31 июля. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Работу возобновили учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, а также бани и сауны фитнес-центры, а также другие спортивные организации, не запрещаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открылись для планового приема амбулаторные поликлинические отделения, разрешены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинская реабилитация, плановая госпитализация в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

К 20 июля в Калужской области выявлено 6 957 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального оперативного штаба, выздоровели 5 325, 54 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,5 млн человек, более 606 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 777 486 случаев заражения, выздоровели 553 602 человека, умерли 12 427. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.