Путин изменил порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров за нарушения валютного законодательства, а также предусматривающий санкции за просрочку выполнения обязательств по внешнеторговому договору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним нормам, российских экспортеров штрафуют за любые даже незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки на счет в уполномоченном банке. При этом часто эти нарушения имеют место по вине контрагента-нерезидента, резидент-экспортер повлиять на это, как правило, не может. Российским компаниям приходится вести переговоры с иностранными контрагентами, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на "мелкие просрочки" (менее 30 дней), представлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учета.

Подписанным законом уточняется величина административного штрафа за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ по контрактам с нерезидентами. Он будет составлять 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств, в размере от 3% до 10% суммы денежных средств, которые так и не поступили в банк в установленный срок, если контракт был заключен в рублях, или в размере от 5% до 30%, если речь идет об иностранной валюте. Данные санкции предусмотрены для граждан и индивидуальных предпринимателей. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Пока в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) такие разграничения в части начисления штрафов отсутствуют.

Кроме того, в отдельный состав выделяется непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций по истечении 90 дней после окончания установленного срока. Штраф составит от 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. КоАП также дополняется нормой, согласно которой невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по исполнению или прекращению обязательств по заключенному с нерезидентом внешнеторговому договору, за исключением предусмотренных законом случаев, влечет предупреждение или наложение штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 5% до 30% суммы денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента, на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.