Более 180 компаний приняли участие в презентации потенциала свободного порта Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июля. /ТАСС/. Представители более 180 китайских и зарубежных компаний приняли участие в презентации потенциала свободного порта провинции Хайнань (юг КНР), организованной Управлением международного экономического развития региона. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Главной целью мероприятия, как пишет издание, была демонстрация преимуществ порта свободной торговли Хайнаня и его инвестиционных возможностей. Сотрудники управления, отмечает газета, пояснили ключевые моменты программы строительства порта на Хайнане, рассказали о ключевых отраслях для инвестиций, среди которых туризм, высокотехнологическая отрасль и финансы.

По данным газеты, среди участников мероприятия были представители китайского интернет-гиганта Baidu, Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA), Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC), британского производителя одежды и аксессуаров класса люкс Burberry, группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), компании Sony, Chanel, Shell и других китайских и иностранных предприятий.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.