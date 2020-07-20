МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает правовые основы для внесения проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а также порядок работы с ними местных органов власти. Согласно документу, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения, указывается в проекте.

Документом устанавливается, что порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а также проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории городов федерального значения может быть определен законами соответствующих субъектов РФ. Также уточняется перечень инициаторов таких проектов - с ними могут выступить группа численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципалитета, органы территориального общественного самоуправления, а также староста сельского населенного пункта.

Как ранее пояснял один из авторов законопроекта сенатор Олег Мельниченко, бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на основании инициатив жителей и под их контролем. Подобный институт до сих пор не был закреплен в федеральном законодательстве, однако на региональном уровне он развивается с 2001 года. По данным разработчиков документа, сейчас в 68 регионах реализуются 193 практики народного бюджетирования. При этом только в 24 субъектах РФ они осуществляются вне региональных программ.

Закон направлен на реализацию поручения главы государства довести за три года долю распределения местных бюджетов с участием населения до 5%.

Путин также подписал еще один закон, который вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ. В частности, устанавливается, что инициативные платежи считаются неналоговыми доходами местного бюджета. Для таких взносов предусматривается исключительно целевой характер. Каждому инициативному проекту будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджета. При этом средства, не израсходованные на реализацию инициативного проекта, подлежат возврату гражданам.