Глава астраханского технопарка получил статус первого в ЮФО представителя фонда "Сколково"

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Директор Астраханского технопарка FABRIKA Нармина Валиева стала первым региональным представителем фонда "Сколково" на территории Южного федерального округа. Об этом в понедельник сообщили в технопарке.

В 2018 году правительство Астраханской области и астраханский технопарк FABRIKA подписали дорожную карту по расширению сотрудничества региона и фонда "Сколково".

"Сегодня, 20 июля генеральный директор Астраханского технопарка FABRIKA Нармина Велиева получила статус первого на территории ЮФО регионального представителя фонда "Сколково". Статус регионального представителя предполагает активное взаимодействие с инновационными проектами, сопровождение подготовки заявки на статус, содействие в преодолении административных барьеров на уровне региона при реализации проектов и организацию взаимодействия фонда с органами исполнительной власти области", - говорится в сообщении.

Получение статуса, уточнили в организации, позволит инновационным компаниям более эффективно привлекать инвестиции в проекты, получать доступ к сервисам "Сколково".

"Развитие региональных компаний, в свою очередь, способствует экономическому развитию региона - росту числа рабочих мест и налоговый поступлений в региональный бюджет", - уточнили в технопарке.

FABRIKA - первый частный технопарк в России, начал работу в 2012 году, в технопарке размещаются ведущие IT-компании Астраханской области. На его территории находятся бизнес-инкубатор LIFT, который помогает технологическим проектам на ранних стадиях. На площадке технопарка проводятся мероприятия для IT-сообщества и других технологических предпринимателей, разработчиков, студентов.