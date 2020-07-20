Эксперты: хозяйственные задачи должны стать главными для нового главы Хабаровского края

ТАСС, 20 июля. Основными и первоочередными задачами для временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева должны стать хозяйственные и экономические, считают опрошенные ТАСС представители различных региональных ветвей власти и общественники.

"Дегтярев - кандидатура достойная, как и все те люди, которых предложил руководитель нашей фракции в Госдуме Владимир Вольфович Жириновский. <…> Но здесь ситуация заключается в том, что какое бы назначение не прошло, этот человек ставится для того, чтобы Хабаровский край не был, к примеру, разморожен зимой, чтобы работа, которая проводится правительством Хабаровского края, продолжалась в рамках и правового поля, и подготовки к зимнему отопительному сезону, чтобы никакой разбалансировки не было", - сказал ТАСС сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных (от ЛДПР).

Как отметил вице-спикер законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр, Дегтярев - человек хоть и молодой, но с большим опытом и пониманием того, как выстроена государственная система. Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий также на первое место для нового главы региона поставил хозяйственные задачи.

"Врио губернатора предстоит заняться подготовкой к зиме, северным завозом, стройками, в которые вложены федеральные деньги. Одним словом, обычными хозяйственными делами, которыми должен заниматься губернатор", - сказал Чесницкий ТАСС. Он также отметил, что для первого лица края важно будет найти консенсус с обществом. Учитывая, что ЛДПР сейчас занимает большинство мест в Думе Хабаровского края, Дегтярев, как представитель этой партии, сможет разрядить ситуацию, считает уполномоченный.

Председатель Общественной палаты (ОП) Хабаровского края Андрей Белоглазов отметил в разговоре с ТАСС, что Дегтярев возглавляет комитет по физкультуре, спорту и делам молодежи в Госдуме, а Хабаровск - это спортивная столица ДФО. "Также важно, что такой молодой человек имеет высшее техническое образование и опыт работы в Госдуме двух созывов. <...> Именно Дегтярев будет теперь управлять экономическими социальными и политическими процессами в регионе, и у него есть год до 2021 года, чтобы доказать населению эффективность своей работы", - сказал председатель региональной ОП.