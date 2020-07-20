Предпринимателям Ставрополья компенсируют часть затрат на покупку оборудования

СТАВРОПОЛЬ, 20 июля./ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса Ставропольского края получат госсубсидии на компенсацию части затрат, связанных с покупкой оборудования, сообщает в понедельник управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Субсидия предоставляется на конкурсной основе и компенсирует 50% фактически понесенных затрат на покупку производственного оборудования. Каждый предприниматель может получить 15 млн рублей", - пояснили в управлении.

Мерой государственной поддержки смогли воспользоваться уже 15 предприятий на общую сумму 80 млн рублей. Она предоставляется в рамках реализации госпрограммы "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Ставропольском крае" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"От предпринимательского сообщества зависит социальная и экономическая стабильность не только региона, но и страны. Субсидирование части затрат поможет предпринимателям не только сохранить свои предприятия и рабочие места, но и успешно развивать производство в регионе", - приводит управление слова губернатора края Владимира Владимирова.

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.