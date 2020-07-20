ФАС рекомендует регионам разработать планы по реформированию унитарных предприятий

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендует главам субъектов России до 2025 года разработать планы по реформированию унитарных предприятий, в частности, подготовить перечень ГУПов для ликвидации, говорится в сообщении ФАС.

"В целях реализации закона № 485-ФЗ (изменения в законы "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции" - прим. ТАСС) ФАС рекомендует главам субъектов Российской Федерации разработать региональные планы по реформированию унитарных предприятий на период до 1 января 2025 года", - отмечается в сообщении.

Ведомство предлагает включить в такие планы перечень государственных и муниципальных унитарных предприятий, подлежащих реорганизации либо ликвидации; унитарных предприятий, подлежащих сохранению в существующей организационно-правовой форме с соответствующим обоснованием; прогнозы затрат, связанных с реорганизацией или ликвидацией ГУПов.

"На сегодняшний день уже утверждены и согласованы такие планы в Калининградской, Липецкой, Астраханской, Амурской, Тюменской, Ульяновской областях, Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской АО. В завершающей стадии разработки и утверждения находятся планы по реформированию унитарных предприятий еще в 46 регионах страны", - заявил начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

На начало 2019 года в ЕГРЮЛ числилось около 16,7 тыс. унитарных предприятий, при этом в течение прошлого года 1,7 тыс. таких предприятий прекратили свою деятельность, а создано было менее 300 ГУПов. За первое полугодие 2020 года, по данным ЕГРЮЛ, создано 52 унитарных предприятий.

"В отношении всех созданных унитарных предприятий антимонопольным ведомством будут проведены и проводятся контрольные мероприятия", - указывают в ФАС.

В службе напоминают, что закон, запрещающий создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках (вступил в силу в январе 2020 года), предусматривает ряд исключений. Под запрет не попадают предприятия, осуществляющие деятельность в сферах естественных монополий, обеспечивающие жизнедеятельность населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающих деятельность государства в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере международных отношений РФ и т.д.