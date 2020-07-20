Армения обратилась к России из-за проблем с реализацией фруктов

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) обратилась к партнерам в России и ЕАЭС с просьбой предпринять шаги в связи с проблемами при реализации армянских фруктов на территории РФ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГКЗЭК

"Председатель ГКЗЭК Армении Гегам Геворкян обратился сегодня с официальными письмами к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Игорю Артемьеву и к члену коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серику Жумангарину по вопросу запрета на реализацию фруктов, экспортированных из Армении 17-18 июля, со стороны руководства московского оптового и розничного центра продуктов питания "Фуд Сити". В письмах, адресованных коллегам, в частности, подчеркивается, что вышеуказанные действия не имеют экономического обоснования", - говорится в сообщении.

Армянская сторона выразила надежду, что партнеры в России и ЕАЭС сделают предметом обсуждения возникшую проблему, и будут приняты оперативные меры по восстановлению равных условий конкуренции на рынке.

В минувшую субботу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил ТАСС, что диппредставительство начало получать информацию от представителей компаний - экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о "неких административных препонах в торговом центре "Фуд сити" - невозможности въезда на территорию организации для большегрузных машин". В воскресенье дипломат заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.