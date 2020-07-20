"Лаборатория Касперского" увеличила долю в компании "МойОфис" до 47%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" увеличила долю в капитале "Новых облачных технологий" (бренд "МойОфис") на 17,5% до 47%. Об этом говорится в сообщении компании - разработчика.

"МойОфис", российский производитель программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, объявляет об изменениях в составе акционеров компании ООО "Новые облачные технологии". "Лаборатория Касперского" увеличивает долю в капитале "МойОфис" на 17,5%, нарастив пакет акций до 47%. Сделка стала продолжением стратегии "Лаборатории Касперского" по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления. Сумма сделки не разглашается", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что увеличение доли "Лаборатории Касперского" не приведет к изменению стратегии "МойОфис". Андрей Чеглаков, который ранее являлся основным акционером и продал часть акций, сохраняет долю в 30,55%.

"Сделка увеличивает капитализацию компании. "Лаборатория Касперского" - правильный инвестор, который видит большой потенциал в уникальных идеях и архитектуре решений "МойОфис". За прошедший год мы уже оценили синергетический эффект от сотрудничества и увидели новые перспективы для дальнейшего развития. Накопленный опыт нашего акционера в работе на глобальных рынках усилит позиции "МойОфис", - прокомментировал гендиректор "МойОфис" Дмитрий Комиссаров.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили ТАСС увеличение доли в капитале "Новых облачных технологий". Сделка стала частью стратегии компании по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления. В частности, в рамках этой стратегии в компании появился центр инноваций Kaspersky iHub. При его поддержке на российский и глобальный рынки вышла система онлайн-голосования на блокчейн-технологии Polys, развивается система для защиты от гражданских беcпилотников Kaspersky Antidrone, а также ряд других проектов.