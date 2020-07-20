Nord Stream 2 завершил работы по концептуальному видению территории Кургальского заказника

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Оператор газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG в партнерстве с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области и консалтинговой компанией в области пространственного планирования "КБ Стрелка" завершили работу над "Концептуальным видением территории заказника "Кургальский" - стратегической основой проекта плана управления заказником, говорится в сообщении Nord Stream 2.

Оператор "Северного потока - 2" взял на себя финансирование и координацию разработки концептуального видения и проекта плана управления Кургальским заказником. Инициатива реализуется в рамках плана действий по сохранению биоразнообразия - долгосрочной дорожной карты мероприятий, направленных на улучшение общего экологического состояния и показателей биоразнообразия заказника. Береговой участок газопровода "Северный поток - 2" проходит 3,7 км по южному краю Кургальского заказника, находящегося под охраной Рамсарской и Хельсинской конвенций, что требует особых мер по защите его уникальных экологических характеристик и сохранению биоразнообразия.

Среди основных аспектов концептуального видения: анализ текущего состояния территории, выявление угроз биологическому разнообразию и определение задач будущего плана управления; меры противодействия нарушениям режима особо охраняемой территории, а именно: развитие навигационно-информационной системы для посетителей заказника, патрулирование лесных дорог и традиционных мест отдыха, ограничение движения транспорта вне дорог общего пользования, система удаления отходов и др.

Работа над концептуальным видением велась в открытом диалоге с экспертами, государственными органами и общественностью. Проект плана управления Кургальским заказником, основанный на опубликованном сегодня концептуальном видении, будет представлен Комитету по природным ресурсам Ленинградской области в течение следующих трех месяцев. Комитет, как орган, ответственный за управление заказником, примет решение о доработке предложенного плана и/или принятии его в качестве официального административного акта.

"Компания Nord Stream 2 AG взяла на себя обязательство обеспечить прирост биоразнообразия на Кургальском полуострове. Масштабные исследования Кургальского заказника, особенно его биоразнообразия и угроз сохранности, которые были проведены при разработке концептуального видения, дают нам всестороннее понимание его природной ценности и мер, способных сохранить и приумножить чувствительные среды обитания", - сообщил руководитель отдела по охране окружающей среды и социальным вопросам Nord Stream 2 AG Каролине де Леу дэн Баутер.