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Суд ввел процедуру банкротства в отношении депутата Госдумы от ЛДПР Александра Шерина

Решение приняли после рассмотрения заявления Сбербанка о наличии у политика непогашенной задолженности на сумму более 9,3 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Рязанской области своим определением ввел процедуру банкротства в отношении первого заместителя комитета по обороне Госдумы РФ, депутата от ЛДПР Александра Шерина. Решение принято после рассмотрения заявления Сбербанка о наличии у политика непогашенной задолженности на сумму более 9,3 млн рублей, говорится в материалах, размещенных на сайте суда.

В определении сообщается, что суд счел обоснованным заявления Сбербанка России о признании банкротом Александра Шерина.

"Ввести в отношении Шерина Александра Николаевича процедуру банкротства - реструктуризацию долгов гражданина", - говорится в документе.

В реестр требований кредиторов внесены требования Сбербанка - более 9,3 млн рублей, в том числе, около 9 млн просроченной задолженности, 283,5 тыс. - просроченная задолженность по процентам, а также суммы неустойки по платежам.

Депутату Госдумы назначен финансовый управляющий, который должен представить финансовый отчет 8 декабря 2020 года. В качестве заинтересованного лица в участию в деле привлечена супруга должника.

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РоссияЛДПРШерин, Александр Николаевич
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