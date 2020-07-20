Российские банки в первом полугодии снизили выдачи автокредитов до уровня 2017 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские банки в I полугодии 2020 года снизили выдачи автокредитов на 17,8% - до уровня 2017 года. За отчетный период число купленных в кредит новых и подержанных автомобилей составило 364 тыс., говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Основное падение выдачи автокредитов в I полугодии, безусловно, пришлось на период карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года, - приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - В эти месяцы традиционное офлайн-кредитование в этом сегменте фактически не работало, а дистанционные каналы в автокредитовании развиты относительно слабо".

В июне в кредит было куплено 80,6 тыс. автомобилей - это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной этого кратковременного роста стал отложенный спрос на автомобили, который не был реализован в апреле-мае, поясняют в НБКИ.

Наибольшее число автокредитов в I полугодии было выдано в Москве (26,6 тыс.), Санкт-Петербурге (20,7 тыс.) и Московской области (20,0 тыс.). Самое значительное падение выдачи автокредитов среди 30 регионов-лидеровбыло зафиксировано в Красноярском крае (-27,4% в годовом выражении), Москве (-25,7%) и Московской области (-25,0%).