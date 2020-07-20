DM: бизнесмен Губарев подал в суд на бывшего сотрудника MI-6

ТАСС, 20 июля. Владелец группы компаний XBT Holding Алексей Губарев подал иск в Высокий суд Лондона против бывшего сотрудника британской службы внешней разведки MI-6 Кристофера Стила в связи с упоминанием его имени в так называемом досье на президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail .

По словам российского предпринимателя, он понес серьезные репутационные потери после появления его имени в "сомнительном досье" Стила, собиравшего компромат на американского лидера, отмечает издание. Как ожидается, суд в течение пяти дней рассмотрит представленные истцом аргументы и доказательства.

Трамп ранее призвал экстрадировать в США и посадить в тюрьму Кристофера Стила. Он назвал его "лжецом, которому платили" бывший кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (НКДП).

До этого Высокий суд Лондона признал "недостоверными и вводящими в заблуждение" утверждения бывшего агента британских спецслужб в отношении российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, изложенные в так называемом досье на Трампа. Суд встал на сторону истцов и постановил выплатить Фридману и Авену по £18 тыс. (около 1,3 млн рублей) в качестве компенсации.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.

Сам Трамп не раз подчеркивал, что данное досье - "фальшивка" и пример "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.