Минторг США внес 11 китайских компаний в черный список из-за притеснения уйгуров

ТАСС, 20 июля. Министерство торговли США объявило о внесении 11 компаний из КНР в черный список в связи с их якобы причастностью к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая. Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Пекин активно применяет практику по использованию принудительного труда и оскорбительные схемы сбора и анализа ДНК для репрессий в отношении собственных граждан, - приводятся в заявлении слова главы американского Минторга Уилбура Росса. - Эта мера (добавление 11 китайских предприятий в черный список - прим. ТАСС) гарантирует, что наши товары и технологии не будут использоваться Коммунистической партией Китая в его агрессивных действиях против мусульманских меньшинств".

В октябре прошлого и в июне 2020 года ведомство добавило в черный список 37 организаций, якобы связанных с нарушением прав проживающих в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе меньшинств.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах лиц власти страны не называют.