Терминал для экспорта зерна планируют создать в Мурманском морском торговом порту

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Компания РЖД совместно с правительством Мурманской области намерены создать на территории Мурманского морского торгового порта новый зерновой комплекс для отправки зерна на экспорт. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ОАО "РЖД" по итогам совместного совещания с правительствами Мурманской и Орловской областей.

"Проектом предполагается набор мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения перевозки зерновой продукции с территории Орловской области и других регионов Центрального федерального округа на экспорт через морской порт Мурманск на восточном берегу Кольского залива, вошедшем в территорию опережающего развития "Столица Арктики", - сказано в сообщении.

Здесь же уточняется, что в ходе совещания стороны обсудили основные возможные параметры реализации проекта и определили план дальнейшей работы. Целью создания терминала, по информации РЖД, является диверсификация направлений экспорта зерна и усиление позиций России на мировых рынках сельхозпродукции, принято решение активизировать работу по привлечению к участию в создании нового зернового комплекса всех заинтересованных сторон.

Окончательные параметры проекта будут определены по результатам технико-экономического обоснования и дополнительных консультаций с потенциальными инвесторами.

В состав территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" входят четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области". При этом правительство ведет работу по расширению списка инвесторов. Семь проектов с объемом инвестиций 240 млрд рублей могут войти в территорию опережающего развития "Столица Арктики".