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Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера

Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия и Узбекистан могут создать совместного лоукостера для перевозок пассажиров и грузов, говорится в сообщении Минтранса РФ, опубликованном по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

"Говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - отмечается в сообщении.

Кроме того в ходе онлайн-заседания обсуждалась подготовка к подписанию соглашения между Росавиацией и Агентством гражданской авиации при министерстве транспорта республики о сотрудничестве в области летной годности. Также в ближайшее время должна завершиться работа над меморандумом о развитии сотрудничества в транспортном образовании.

"Также сторонами будет продолжена работа над поэтапной реализацией меморандума о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, подписанного в прошлом году Министерством транспорта Республики Узбекистан и ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы", - уточнили в Минтрансе РФ.

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