СМИ: кабмин Израиля утвердил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Израиля одобрило рамочное соглашение еврейского государства, Греции и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline), которое было подписано министрами трех стран 2 января в Афинах и предусматривает присоединение к проекту Италии. Об этом сообщает в понедельник газета Haaretz.

По данным издания, израильский кабмин утвердил соглашение по газопроводу на еженедельном заседании 19 июля. Теперь документ должен получить одобрение регулирующих органов страны перед окончательным утверждением в Кнессете (парламенте). Министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц, чьи высказывания цитирует Haaretz, назвал утверждение кабмином страны соглашения по Восточносредиземноморскому газопроводу "исторической вехой в превращении Израиля в страну-экспортера энергоресурсов".

Парламентарии Республики Кипр ратифицировали соглашение о строительстве газопровода 17 июля после того, как в конце мая оно было одобрено правительством островного государства. Парламент Греции ратифицировал документ 14 мая.

Предполагается, что EastMed pipeline позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, довести газ до Италии. Строительство этого газопровода длиной 1900 км, из которых 1300 км будут проложены под водой и 600 км по суше, займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно.

Соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода было подписано 2 января 2020 года в Афинах тремя сторонами: Грецией, Кипром и Израилем. Считается, что проект также поддерживается Италией, однако свою подпись под соглашением Рим пока не поставил.