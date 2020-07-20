Россияне смогут купить токены в банках

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россияне смогут купить цифровые финансовые активы, например так называемые токены, в обычных банках, следует из новой редакции законопроекта "О цифровых финансовых активах".

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил ТАСС, что в соответствии с текущей редакцией законопроекта, граждане, действительно, смогут приобрести токены в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского закона.

"Да, токены, выпущенные в рамках информационных систем, которые созданы в соответствии с российским законодательством", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, и добавил, что если токен был выпущен не в рамках российского законодательства, то его приобрести в российской кредитной организации будет нельзя.

Однако Аксаков добавил, что цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.

Организовать выпуск, куплю - продажу, а также учет цифровых активов будет возможно на специальных информационных системах, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалицированным инвесторам.

Помимо этого, в новой редакции законопроекта дается определение цифровой валюты. Так, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг.