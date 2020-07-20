Более 20 проектов в дорожном строительстве планируют реализовать в Чебоксарах до 2025 года

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 20 проектов в сфере дорожного строительства на общую сумму более 18 млрд рублей планируют реализовать в Чебоксарах до 2025 года. Об этом заявил глава администрации города Алексей Ладыков в рамках доклада врио главы республики, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

"Всего до 2025 года планируем реализовать 23 проекта в сфере дорожного хозяйства на общую сумму более 18 млрд рублей. Задача - к 2024 году увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям до 85%", - сказал Ладыков.

Он отметил, что основным из проектов является третье транспортное полукольцо, ориентировочная стоимость которого составляет около 20 млрд рублей.

"Без этой развязки через некоторое время город просто замрет. Мы запланировали в программе начать строительство этого объекта в 2024 году и закончить в течение пяти лет. Но решить этот вопрос сможем только при поддержке на региональном и федеральном уровнях", - добавил Ладыков.