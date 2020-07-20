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Саммит ЕС приступил к рассмотрению финансового компромисса

Суммарно Евросоюз намерен потратить в ближайшие семь лет €1 824,3 млрд

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1 074,3 млрд на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, однако его структура претерпела существенные изменения. Об этом говорится в полученном в понедельник ТАСС полном тексте компромиссных предложений, подготовленных главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Таким образом суммарно ЕС намерен потратить в ближайшие семь лет €1 824,3 млрд.

Как сообщил сам Шарль Мишель в ходе краткого подхода к журналистам в кулуарах саммита, сейчас эти предложения направлены всем делегациям государств Евросоюза, которые теперь должны единогласно утвердить их на пленарном заседании саммита, продолжающегося четвертый день.

Согласно предложениям Мишеля, все €750 млрд для фонда восстановления под названием "ЕС нового поколения" должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов до 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

Из этих денег между странами ЕС €390 млрд могут быть распределены в виде грантов (безвозмездная помощь), €360 млрд - в виде льготных кредитов. Проекты для финансирования в рамках этого фонда должна предоставляться правительствами государств ЕС на утверждение Еврокомиссии. Обязательное условие при освоении средств из этого фонда - не менее 30% от всех предоставленных каждой из стран ЕС субсидий и кредитов должны идти на "позитивные климатические проекты". То есть проекты, нацеленные на внедрение зеленых технологий, альтернативной энергетики, энергосбережения - всего, что будет способствовать выполнению задачи Еврокомиссии по строительству к 2050 году в ЕС экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Для того, чтобы ЕС смог в срок погасить кредиты на €750 млрд во всем сообществе уже с 2021 года предложено ввести ряд новых налогов. Кроме того, Еврокомиссии предстоит заняться разработкой дополнительных налоговых мер, которые будут вводиться на протяжении ближайших семи лет на всей территории ЕС.

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Мишель, Шарль
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