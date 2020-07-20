Володин сообщил, что строительство трассы "Меридиан" могут начать с Тамбовской области

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Работы по строительству частной трассы "Меридиан", соединяющей Западную Европу и Китай, могут начаться в Тамбовской области в двух направлениях - в сторону Москвы и в сторону Казахстана. Об этом в понедельник в Instagram-аккаунте Volodin.Saratov , который посвящен проектам в Саратовской области, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В этом году есть возможность этот проект запустить, обсуждали его, собственно, пришли к мнению, что если старт начнется с Тамбовской области, где пролегает 158 км этой дороги, работы могут пойти по двум направлениям - в сторону нашей столицы и в сторону соединения этой дороги с Казахстаном. Планируется, что вход в эту дорогу будет с территории Казахстана через Саратовскую область, у нас фактически должно быть начало этой дороги на территории Российской Федерации", - сказал Володин.

По его словам, проект не закрыт, он находится в работе, на прошлой неделе его обсуждали, в том числе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Насколько мне известно, на следующей неделе должно быть совещание в Минфине, где состоится бюджетный комитет по этому вопросу. Этот проект, который не только соединит с востока на запад районы Саратовской области, но и создаст большое количество рабочих мест, жизнь появится вокруг дороги, для нас это еще один мостовой переход. От этой дороги большие плюсы: регион впишется в эту серьезную транспортную магистраль, соединяющую Азию и Европу. Надеюсь, от этого все только выиграют", - добавил Володин.

Как сообщал ранее ТАСС, первая частная трасса из России в Китай "Меридиан" пройдет по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Трасса протяженностью 8 445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2 000 км. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году. Проект автодороги из Китая в Западную Европу будет стартовать в Китае, проходя через Казахстан, ряд регионов РФ и входить в Белоруссию на территории Смоленской области.