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ОДК работает над созданием универсального двигателя для самолетов марки "Су"

Его спроектируют на основе двигателя Су-35

УФА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех") работают над созданием универсального двигателя для истребителей на основе двигателя для самолета Су-35. Об этом сообщил журналистам управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

"Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов АЛ-41Ф-1С (устанавливается на самолетах типа Су-35 - прим. ТАСС), а также узлов других предыдущих двигателей. Это некий универсальный двигатель, который способен устанавливаться на Су-27, Су-30 и Су-35. Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем", - рассказал он.

Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) представляет собой двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги. В двигателе применены новый компрессор низкого давления с увеличенными расходом воздуха и КПД, а также новая турбина с более эффективной системой охлаждения лопаток.

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