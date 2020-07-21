ОДК до конца года создаст первый вертолетный двигатель-демонстратор ВК-650В

УФА, 21 июля. /ТАСС/. "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") планирует до конца года изготовить двигатель-демонстратор перспективного вертолетного двигателя ВК-650В. Об этом сообщил журналистам его управляющий директор Евгений Семивеличенко.

"Сегодня мы получили всю конструкторскую документацию по этому двигателю. Ведем подготовку производства под этот двигатель. Основная задача предприятий ОДК в этом году, в том числе и наша, - создать двигатель-демонстратор и поставить его на испытания", - сказал он.

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" Объединенной двигателестроительной корпорации объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолета Ка-226Т, Ка-126 и "Ансат". Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся аналоги.