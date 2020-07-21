Российский рынок денежных переводов в июне восстановился к докризисным уровням

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объем денежных переводов как по России, так за рубеж восстановился к докризисным уровням, сообщается в пресс-релизе группы компаний Qiwi, в которую входит платежная система Contact.

"В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям. Позитивная динамика отмечается по всем направлениям, включая отправку денежных средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно, а также переводы внутри России", - сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров, слова которого цитирует пресс-служба Qiwi.

Нестеров добавил, что устойчивый рост показали онлайн-каналы платежной системы, в том числе благодаря запущенному в марте этого года мобильному приложению Contact для iOS и Android.

Помимо этого в сообщении отмечается, что в период пандемии средний чек по переводам внутри России вырос в сравнении со II кварталом 2019 года на 33% и составил 39 383 руб. При этом рост оборота онлайн-переводов через сайт и мобильное приложение составил 35% в сравнении с I кварталом 2020 года. Наибольший рост онлайн-оборота в этом году зафиксирован в июне, составив 50% в сравнении с мартом 2020 года, что связано со снятием большинства карантинных ограничений в России и других странах.

Вместе с этим, наибольший оборот средств по денежным переводам из России в страны СНГ во II квартале 2020 года пришелся на Таджикистан, Узбекистан и Армению, а также на Турцию, Чехию и Германию в дальнем зарубежье. Так, наибольший рост оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали переводы в Чехию (1071%), Абхазию (1057%) и Таджикистан (817%). Средний чек на переводы из России снизился на 38% в сравнении со II кварталом прошлого года и составил 15 532 руб.

Платежная система Contact работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. "Киви Банк" (АО) является оператором системы Contact и выполняет организационную, расчетно-клиринговую, информационно-техническую функции. Партнерами Contact являются более 1000 финансовых институтов России и мира.