Реконструкция челябинского аэропорта Баландино не укладывается в сроки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Счетная палата отметила отставание от графика сроков реконструкции челябинского аэропорта Баландино. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник.

"На момент проверки не были завершены работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции патрульной дороги и трех рулежных дорожек, строительству второго перрона и других сооружений. По причине отставания от графика производства работ, установленных соответствующими государственными контрактами, срок реализации мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса "Баландино" перенесен с 2019 года на 2021 год. Графики производства работ скорректированы", - отметил аудитор Валерий Богомолов.

Кроме того, установлено, что администрацией гражданских аэропортов не был проведен своевременный контроль работ по контрактам, который были заключены в октябре - декабре 2019 года. Также было выявлено нарушение законодательства о контрактной системе. "Согласно положению 44-ФЗ, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В нарушение этого положения администрация гражданских аэропортов приняла от Центродорстроя банковскую гарантию сроком действия на три месяца меньше срока выполнения работ по государственному контракту", - уточнил Богомолов.

В то же время в Счетной палате отметили рост объема выполненных работ с 1% в апреле 2019 года до 57% к апрелю 2020 года.

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Реконструкция аэропорта идет по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщиком - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генеральным подрядчиком - АО "Центродорстрой".