"Известия": международные рейсы планируется разрешить выполнять только из шести городов РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международные полеты планируется разрешить лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока на первом этапе возобновления международного авиасообщения. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленного главой Росавиации Александром Нерадько в правительство 8 июля.

"Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции", - отметил изданию представитель крупного российского аэропортового холдинга.

Он также уточнил, что в каждом макрорегионе был выбран один крупный аэропорт. По его словам, в Москве возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово, Внуково) для соблюдения интересов крупных авиаперевозчиков, базирующихся в разных аэропортах Москвы.

По данным источника "Известий", на втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и вместе с Росавиацией и МИДом направлять каждые две недели в правительство список государств, в которые возможно будет вылететь из любого международного аэропорта России. В случае восстановления авиасообщения с другими странами 1 августа, российские воздушные гавани, не включенные в список внутригосударственных хабов, не ранее середины августа смогут принимать зарубежные рейсы.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять государств Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.