Конгрессмен США представит 21 июля законопроект для защиты данных о вакцине от COVID-19

ТАСС, 21 июля. Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) во вторник представит законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении хакеров, якобы занимающихся сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа, имеющуюся в его распоряжении.

По его данным, законопроект позволит президенту США вводить персональные санкции против любого иностранного гражданина, совершающего кибератаки, несущие угрозу национальной безопасности или экономическому состоянию Соединенных Штатов. Президент также сможет блокировать собственность хакеров и запрещать им въезд в США.

"Мы планируем защитить лекарство (вакцину от коронавируса нового типа - прим. ТАСС) от попадания в чужие руки, чтобы никто не мог использовать его в качестве рычага [давления] для собственных злонамеренных целей. Ставки слишком высоки, чтобы оставить безнаказанными эти серьезные киберпреступления", - прокомментировал законопроект Маккарти в беседе с "Аксиос".

"Мы видели, что другие страны, например Китай, используют этот вирус, чтобы эксплуатировать другие страны в политических целях. Мы отказываемся позволить использовать наши инновации Китаю, России или любым другим хакерам", - добавил американский законодатель.

16 июля Маккарти заявил, что намерен представить законопроект против российских хакеров, якобы причастных к сбору данных о вакцине от коронавируса.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения.