Эксперты считают, что новостной фон и слабая нефть продолжат давить на рубль

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Рубль находится под давлением опасений второй волны пандемии коронавируса, а также геополитических рисков, считают опрошенные ТАСС эксперты.

За последний месяц рубль снизился по отношению к доллару и евро на 3% и 5% соответственно. Причиной тому является ухудшение геополитической обстановки, а также перспективы второй волны пандемии. И ожидания резкого снижения ключевой ставки, которые в мае - июне выступали поддержкой российской валюте, рынок уже исчерпал.

Тем не менее, на текущей неделе рубль может продолжить укрепляться к доллару и евро за счет валютных продаж экспортеров в рамках подготовки к налоговым платежам, добавили специалисты. Предстоящее же заседание Банка России в пятницу вряд ли окажет сильное влияние на курс, добавили они.

Рынок под давлением внешних рисков

Динамика на ослабление российской валюты сформировалась практически сразу после снижения ключевой ставки на 100 б. п., до 4,5% на июньском заседании ЦБ. Тогда укрепившийся рубль уже в полной мере отразил оценочное снижение инфляционных и инвестиционных рисков в РФ, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "В итоге с конца июня инвесторы фиксируют прибыль по длинным рублевым позициям и это технически способствует ослаблению российской валюты", - добавил он.

Лишившись поддержки от ожиданий резкого снижения ключевой процентной ставки рубль стал более зависимым от настроений на мировых площадках, где все еще сохраняются опасения, в том числе в отношении второй волны пандемии пояснил аналитик "Финам" Сергей Дроздов.

Умеренное ослабление курса рубля к основным валютам вызвано и напряженностью в отношениях между США и Китаем, добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Эти опасения пока не приводят к масштабным продажам рисковых активов, однако давление на нефть и рубль может постепенно возрастать", - пояснил эксперт.

В свою очередь отступившая от отметки $44 за баррель цена на нефть, риски коррекции которой к $40 и ниже сохраняются, также является негативным фактором. Ослабляет валюту и традиционная сезонная слабость счета текущих операций (СТО) РФ во втором полугодии. "Счет текущих операций, по нашим оценкам, далее по году будет слабеть. С открытием экономики импорт будет активизироваться, а спрос на иностранную валюту (при открытии границ для турпоездок) увеличиваться. И это тоже будет оказывать давление на рублевый курс", - пояснил Бахтин.

Активизация санкционного фона против России также может служить еще одним катализатором ослабления российской валюты, добавили эксперты.

Прогноз курса рубля до конца недели

На текущей неделе негативные факторы будут нивелированы валютными продажами экспортеров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в следующий понедельник, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По его прогнозу, рубль к пятнице будет находиться в диапазоне 71-72 руб. за доллар.

В свою очередь Дроздов полагает, что решение по ключевой ставке, которое предстоит принять Банку России в пятницу, 24 июля, вряд ли окажет серьезное влияние на российскую валюту. По оценкам "Финам", курс рубля к доллару до конца текущей недели останется в диапазоне 70,5 - 72,3 руб. за доллар.